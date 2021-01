Bestätigt: Ex-BVB-Profi Neven Subotic löst Vertrag bei Denizlispor auf – ausstehende Zahlungen?

Nicht einmal vier Monate stand Neven Subotic beim türkischen Erstligisten Denizlispor unter Vertrag . Nun ist seine Zeit in der Süper Lig schon wieder vorbei. Wie der Klub am Freitag offiziell bestätigte, wurde das Arbeitspapier mit Subotic einseitig aufgelöst. Gründe dafür nannte Denizlispor nicht, die Auflösung erfolgte laut Vereinsangaben von Seiten des Spielers. Bemühungen um eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses haben laut dem Erstligisten zu keinem Ergebnis geführt.

Zuvor hatte die türkische Nachrichtenagentur DHA darüber berichtet, dass Denizlispor einigen Gehaltsszahlungen des ehemaligen BVB-Spielers nicht nachgekommen war. Laut Vertrag sollte der Deutsche Meister von 2011 und 2012 noch bis 2022 für Denizlispor auflaufen. Nach nur einem Jahr bei Union Berlin hatte Subotic die "Eisernen" in Richtung Süper Lig verlassen. Seitdem kam er bei Denizlispor insgesamt fünf Mal zum Einsatz, erzielte sogar ein Tor.

Seine Entscheidung für die türkische Liga hatte Subotic mit der Suche nach einer "neuen Herausforderung" begründet. Zu Union Berlin wechselte der Verteidiger 2019 nach einem Jahr beim französischen Erstligisten AS Saint-Etienne. Auch eine Leihe zum 1. FC Köln hat Subotic bereits hinter sich. Bei Borussia Dortmund, wo er insgesamt knapp zehn Jahre und damit die längste Zeit seiner Karriere verbrachte, gewann er je zwei Mal die Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Noch heute wird er in Dortmund für seine Leistungen in Schwarz-Gelb gefeiert.