Bericht: Ex-BVB-Profi Subotic vor Wechsel nach Österreich - Medizincheck in Altach wohl am Montag

Der ehemalige Bundesligaspieler Neven Subotic lässt seinen Worten offensichtlich Taten folgen. Vor wenigen Tagen hatte der Ex-BVB-Profi im Sport1-Interview erklärt, dass er seine Zukunft aus persönlichen Gründen, die sich in den vergangenen Monaten geändert haben, "näher an Deutschland" sehe. Nach Informationen der Voralberger Nachrichten soll Subotic in der kommenden Woche einen Vertrag bei Österreich-Klub SCR Altach unterschreiben. Anzeige

Bereits am Montag soll der Medizincheck erfolgen, ehe direkt im Anschluss die offizielle Vorstellung des Abwehrspielers auf dem Programm stehen wird. Ob der 32-Jährige beim österreichischen Erstligisten nur einen Vertrag bis zum Saisonende oder auch darüber hinaus unterschreiben wird, ist noch nicht bekannt.

Vor gut einer Woche hatte Subotic seinen bis 2022 laufenden Kontrakt beim türkischen Süper-Lig-Verein Denizlispor auflösen lassen - laut übereinstimmenden Medienberichten aufgrund von ausstehenden Gehaltszahlungen. Der Klub bestätigte, dass das Arbeitsverhältnis einseitig von Seiten des Spielers beendet wurde, Gründe nannten die Verantwortlichen von Denizlispor nicht. Seit Dezember laborierte der Defensivspieler an einer Leistenverletzung.

Vor seinem kurzen Gastspiel in der Türkei trug der frühere Mainzer und Dortmunder das Trikot von Union Berlin und konnte in der Hauptstadt mit dem Aufsteiger den Klassenerhalt feiern. Die Stationen 1. FC Köln und AS Saint-Étienne vervollständigen den Werdegang des Mannes, der nach seinen zehn Jahren beim BVB (2008-2018) zum "Wandervogel" avanciert war.

Subotic trifft in Altach auf Ex-Bundesligaprofi Obasi