Wirbel um die New England Patriots: Brady-Klub droht der nächste Betrugsskandal

Den New England Patriots droht der nächste Betrugsskandal. Mehrere US-Medien berichten übereinstimmend, dass die NFL einen Vorfall vom vergangenen Sonntag untersucht. Ein Mitarbeiter der Patriots soll angeblich die Ansagen der Spielzüge der Cincinnati Bengals gefilmt haben - es ist der nächste Gegner des Klubs um Star-Quarterback Tom Brady. Die Bengals bestätigten bereits die Ermittlungen gegen New England.

Patriots-Coach Zac Taylor wollte sich zuletzt nicht zu den Vorwürfen äußern. Die Verantwortlichen des erfolgreichsten Football-Teams der vergangenen Jahre weisen die Vorwürfe zurück. Die Aufnahmen in Cleveland seien für eine Episode der Serie "Do Your Job" angefertigt worden. Dabei sollte die Arbeit eines Scouts dokumentiert werden. "Wir haben von den Cleveland Browns eine Genehmigung für die Videocrew beantragt und erhalten, es aber versehentlich versäumt, die Bengals und die Liga zu informieren", teilte der Klub mit. Wie NFL-Insider Adam Shefter von ESPN berichtet, habe die NFL das Video sofort konfiszierte.

Es wäre bereits der der dritte Vorfall in diesem Jahrhundert, der die New England Patriots in ein schlechtes Licht rückt. Bereits im Jahr 2007 wurden illegale Videoaufnahmen von den Defensiv-Ansagen der New York Jets bei den Patriots gefunden. Acht Jahre später gab es Wirbel um die Bälle beim AFC-Finale. Im Jahr 2015 hatten elf der zwölf Bälle im Spiel gegen die Indianapolis Colts nicht den mindestens vorgeschriebenen Luftdruck - der Skandal damals lief unter dem Namen "Deflategate-Affäre".

Pats kassieren Niederlage gegen die Kansas City Chiefs

Sportlich lief es zuletzt für den Super-Bowl-Champion auch nicht rund. Die Pats unterlagen am Sonntag den Kansas City Chiefs 16:23 (7:20). Brady verbuchte einen Touchdown und eine Interception. Sein Gegenüber, Liga-MVP (wertvollster Spieler) Patrick Mahomes, warf ebenfalls einen Touchdown und eine Interception. Den Unterschied machten die Field Goals aus. Die Patriots bleiben dennoch mit zehn Siegen und drei Niederlagen an der Spitze der AFC East. Kansas City (9-4) liegt auf Platz eins in der AFC West.