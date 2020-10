New York Marathon durch Leipzig: Spendenlauf trotz Corona und Nieselregen bringt 7500 Euro

Leipzig. Der New York Marathon ist längst legendär: 26,219 Meilen durch die Straßen des „Big Apple“, Zehntausende Teilnehmer in jedem Jahr – außer in diesem. Die Corona-Pandemie hat auch dem wohl größten Laufevent der Welt den Riegel vorgeschoben. 38 Leipziger Athleten ließen sich davon aber nicht abhalten und starteten am Sonnabend einen digitalen Ersatz-Marathon durch die Messestadt.

Fischer-Art: "Die Strecke war der Hammer"

In kleinen Gruppen von drei bis fünf Läufern schickte die Olympiasport Leipzig GmbH die Teilnehmer vom Hof am Sportforum auf die rund 42 Kilometer lange Strecke rund um den Markkleeberger und den Cospudener See. Die genaue Streckenführung war vorab nicht kommuniziert worden, um den geltenden Vorschriften widersprechende Menschenansammlungen zu vermeiden.

Der New York Marathon ist der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. 35 Leipziger Langstreckenläufer lassen sich davon nicht abhalten, nehmen an der digitalen Version des berühmten Laufs teil und tun dabei „ganz nebenbei" Gutes. Mit organisatorischer Unterstützung der Olympiasport Leipzig GmbH (OSL) geht es für die Läufer am 31. Oktober gut 42 Kilometer durch die Messestadt – jeder gelaufene Kilometer spielt Geld von zahlreichen Sponsoren ein, die so das Herzzentrum Leipzig und das Haus Leben e.V. unterstützen.

Bereits um 9 Uhr ging es für die langsamsten Marathoni um Künstler Michael Fischer-Art los. Der 51-Jährige hatte sich bereits im April – als Ersatz für den Leipzig Marathon – zusammen mit Radiomoderator Roman Knoblauch auf die lange Reise gemacht. Nun erkämpfte er sich bereits sein drittes Finish in diesem Jahr und konnte mit unter sechs Stunden zufrieden sein. „Die Strecke war der Hammer. Ich finde, dass der Leipzig Marathon verlegt werden sollte. Statt durch die Straßen einfach um die Seen“, so der Leipziger Künstler.

„Das war ein verrücktes aber geiles Event. Michael ist mir am Kanupark entgegen gekommen. Ich war völlig verwirrt – der ist die Strecke falsch herum gelaufen“, erzählt Knoblauch lachend. Der Radiomoderator hatte nach knapp über 30 Kilometern die Reißleine ziehen müssen, fuhr den Rest mit dem Fahrrad. „Es hat trotzdem richtig Spaß gemacht!“ Es blieb nicht nur beim Spaß. Denn alle TeilnehmerInnen liefen für den guten Zweck. Für jeden geschafften Kilometer spendeten Sponsoren. So kamen insgesamt 7500 Euro für das Herzzentrum Leipzig und den Haus Leben e.V. zusammen.

Robert Farken als Tempomacher

An die Zeiten von der besten Läufertruppe an diesem Tag kamen Fischer-Art und Knoblauch natürlich nicht heran. Angeführt von DHfK-Marathoni Nic Ihlow starteten die ambitionierten Sportler erst gegen 11.30 Uhr, überholten mehrere Teilnehmer der früheren Gruppen noch vor dem Ziel. In 2:46 Stunden lief der 25-Jähirge als Schnellster ins Ziel ein. Nach einer längeren Trainingspause in diesem Jahr eine starke Leistung des Siegers des Leipzig Marathons 2019. „Die 42 Kilometer gingen dieses Mal deutlich schneller vorbei als beim letzten Mal“, so Ihlow und lobt die tolle Stimmung und das Event für den guten Zweck. Ganz stimmt das natürlich nicht. Im vergangenen Jahr hatte der Läufer vom SC DHfK knapp 22 Minuten weniger gebraucht.

Nic Ihlow nach dem New York Marathon in Leipzig

Als Pacemaker mit auf der Strecke war auch Robert Farken. Der Deutsche Hallenmeister über 800 Meter half Firmenlauf-Organisator Conrad Kebelmann, Christian Kramer und Markus Herbst auf den letzten 20 Kilometern ihr Tempo zu halten. „Ich habe versucht sie ein bisschen anzuschieben“, scherzt Farken. Mission erfüllt: Die drei kamen mit knapp unter drei Stunden ins Ziel.

Ein weiteres dynamisches Duo auf dem langen Rundkurs: der ehemalige Top-Kanute Jan Benzien und Ingo Hahne. Die beiden hatten sich spontan noch für das Event gemeldet, haben sich beim Laufen abgewechselt und so beide einen Halbmarathon zurückgelegt. Hahne hatte sich die volle Distanz nicht zugetraut, kurz vor knapp noch einen Mitstreiter gesucht. „Ich habe Jan mit meinen letzten Prozenten im Handyakku angerufen. Er hat nur noch antworten können ,bin dabei‘, dann war er weg. Die Sache war damit geklärt“, scherzt der MDR-Reporter.

Das waren die Teilnehmer:

Gruppe 1 (Start 9 Uhr): Michael Fischer-Art; René Toussaint; Jörg Behrends.

Jörg Behrends und René Toussaint waren die Ersten, die das Ziel wieder erreichten. Nach und nach schafften es alle TeilnehmerInnen des New York Marathon in Leipzig zum Ausgangspunkt, geschafft und stolz.

Gruppe 2 (Start 9.30 Uhr): Artur Che Fischer; Uwe Förster; Rita Langnickel; Thorsten Knab; Kathrin Severin; Nowag

Gruppe 3 (Start 10 Uhr): Birgit Patzer; Bianca Kretschmer; Wenke Fröhlich; Jens Köhler; Andreas Gäbler; Daniela Neumann.

Gruppe 4 (Start 10.30 Uhr): Roman Knoblauch; Ina Martin-Schattner; Peter Eichler; Ingo Hahne; Jan Benzien; André Da Silva; Sven Bayer; Dirk Köstler; Johannes Thoß; Tom Lentz; Polte.

Gruppe 5 (Start 11 Uhr): Christiane Koch; Michael Voigt; Sven Nachreiner; Jens Frauendorf; Swen Smigaj.