New York holt erstmals Meisterschaft in der Major League Soccer – Trainer Deila jubelt extravagant

New York City FC hat zum ersten Mal den Titel in der Major League Soccer gewonnen. Nach dem 1:1 in der regulären Spielzeit gegen Gastgeber Portland Timbers entschied das Team aus der Eastern Conference das Finale am Samstag (Ortszeit) im Elfmeterschießen mit 4:2. Im Finale der Eastern Conference hatte sich die Mannschaft um die in Berlin geborenen Alfredo Morales und Gedion Zelalem gegen Philadelphia Union durchgesetzt, das Team des Deutschen Kai Wagner.

