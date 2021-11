Bericht: Newcastle United will Nationalkeeper Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona verpflichten

Der kürzlich von einem saudischen Konsortium übernommene britische Fußball-Klub Newcastle United will nach einem Bericht der spanischen Zeitung El Nacional den deutschen Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona abwerben. Der abstiegsgefährdete Klub der Premier League sei bereit, dem in einer Finanzkrise steckenden katalanischen Verein eine Ablösesumme in Höhe von 55 Millionen Euro zu zahlen, schrieb die Zeitung ohne Nennung von Quellen. Die beiden Klubs sowie ter Stegen äußerten sich auch am Freitag zunächst nicht zu dem Bericht.

