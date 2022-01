Premier League Inside: Wie Newcastle United auf dem Weg zum reichsten Absteiger der Welt ist

Eine Revolte ist nicht zu erwarten. Davon gab es genug in der Vergangenheit: Jahrelang haben die Fans von Newcastle United gegen den verhassten Besitzer Mike Ashley protestiert. Dass der Sportartikel-Magnat den Klub aus dem Nordosten Englands im Oktober an ein Konsortium verkauft hat, hinter dem mehrheitlich der Staatsfonds Saudi-Arabiens steht – das ist für die Newcastle-Gemeinde immer noch Grund zur Freude. Die Euphorie im und um den St. James’ Park bleibt ungebrochen.

Newcastle United: Der Kader ist das Problem

Newcastles Kader ist für die Premier League untauglich. Die Mannschaft ist Vorletzter und hat in dieser Saison erst ein Spiel gewonnen, gegen Schlusslicht FC Burnley. Trainer Eddie Howe, der den unpopulären Steve Bruce ablöste, ist in England angesehen, weil er einst den AFC Bournemouth aus der dritten Liga in die Premier League geführt hatte. Der Nachweis darüber, dass er der richtige Mann in der aktuellen Lage für Newcastle ist, steht noch aus. Howe wirkt nach zweieinhalb Monaten schon verbraucht. Anstatt in ein goldenes Zeitalter aufzubrechen, droht Newcastle der Titel als reichster Absteiger der Geschichte.