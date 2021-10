Nach Klub-Übernahme: Newcastle United entlässt Trainer Bruce – Favre oder Gerrard  als Nachfolger?

fund)Paukenschlag in der Premier League: Wie Newcastle United am Mittwochvormittag bekannt gab, ist Steve Bruce nicht länger Trainer des Tabellen-Vorletzten. Die Trennung sein einvernehmlich erfolgt, so die "Magpies". "Ich bin jedem im Umfeld von Newcastle dankbar für die Chance, diesen einzigartigen Verein trainieren zu dürfen", wird der 60-Jährige zitiert. In rund zweieinhalb Jahren mit den Nordengländern führte Bruce den Klub zu zwei durchschnittlichen Saison-Ergebnissen als 12. und 13. in der Tabelle. Nach der jüngsten Übernahme durch ein Investoren-Konsortium aus Saudi-Arabien hatte sich die Trennung mehr und mehr abgezeichnet. Berichten zufolge soll Bruce eine Abfindung von fast zehn Millionen Euro (acht Mio. Pfund) erhalten. Anzeige

Sportlich steckt Newcastle tief im Tabellenkeller. In der aktuellen Spielzeit ist der einstige Spitzenklub noch ohne Sieg. Drei Unentschieden stehen fünf Niederlagen gegenüber. Die Fans der "Magpies" machen vor allem Bruce für die Misere verantwortlich. Den 60-Jährigen ließ das zuletzt nicht kalt: "Ich glaube, es könnte mein letzter Job sein", gestand er am Dienstag gegenüber dem Telegraph und gab Einblick in seine Gefühlswelt: "Es war sehr, sehr schwierig. Nie wirklich gewollt zu sein, zu merken, dass die Leute wollten, dass ich scheiterte und sagten, ich würde scheitern, ich wäre nutzlos, eine fette Platzverschwendung, ein taktisch ungeschickter Kohlkopf."