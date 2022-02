Wood und Burn statt Lingard und Diego Carlos: Wie Newcastle United im Transfer-Winter überraschte

Es wurde viel fantasiert, als Premier-League-Klub Newcastle United im Oktober zum potenziell reichsten Verein des Planeten aufstieg. In den Sozialen Medien blühten nach der Übernahme durch ein Konsortium unter der Führung des Staatsfonds von Saudi-Arabien wilde Spekulationen über prominente Transfers. Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi – sie alle wurden mit einem Wechsel in den Nordosten Englands in Verbindung gebracht. Wirklich ernst gemeint waren diese Gedankenspiele vermutlich nicht, doch es bestand beim Publikum in Newcastle schon die Hoffnung, dass ihr Klub zur Adresse für hochklassiges internationales Personal aufsteigen würde dank des neuen Reichtums. Anzeige

Jetzt ist die erste Transferperiode seit dem umstrittenen Eigentümerwechsel vorbei, und das Fazit am River Tyne fällt gemischt aus. Umgerechnet mehr als 100 Millionen Euro haben die Magpies im Januar ausgegeben – mehr als jeder andere Verein in Europa. Das war nötig angesichts der akuten Abstiegsgefahr, in der sich der Klub befindet. Der Glamour-Faktor der Neuankömmlinge ist allerdings überschaubar. Der Kauf mehrerer Wunschspieler scheiterte. Teilweise sind die verpflichteten Profis nur zweite oder dritte Wahl. "Newcastle United hat in großem Stil Geld ausgegeben und bleibt trotzdem frustriert zurück", fasste die Times zusammen.

Der Mannschaftsteil, der am dringendsten Verstärkung brauchte, war die Abwehr. Mit 43 Gegentoren hat Newcastle die zweitschlechteste Defensive der Premier League nach Norwich City (45). Der Niederländer Sven Botman aus Lille und der Brasilianer Diego Carlos vom FC Sevilla galten als Favoriten für die Innenverteidigung. Am Ende musste sich Newcastle aber mit Dan Burn von Brighton & Hove Albion für rund 15 Millionen Euro begnügen. Immerhin lässt sich der Transfer als emotionale Heimatgeschichte verkaufen. Burn kommt aus dem Umland von Newcastle und war schon in der Jugend Fan der Magpies. Für die Außenverteidiger-Positionen holte der Klub Matt Targett leihweise von Aston Villa und Kieran Trippier für rund 16 Millionen Euro von Atlético Madrid. Die Verpflichtung Trippiers wird als Statement gesehen. Er ist der erste etablierte englische Nationalspieler, den Newcastle seit Michael Owen 2005 unter Vertrag nimmt



Guimarães ist der Top-Transfer

Der teuerste Kauf des Klubs im Januar ist Bruno Guimarães, der im defensiven Mittelfeld Spielkultur bringen soll. Rund 45 Millionen Euro hat Newcastle für den 24 Jahre alten Brasilianer an Olympique Lyon überwiesen. Seine Verpflichtung ist ein "kalkuliertes Wagnis", wie das Portal The Athletic schreibt, weil ihm zwar großes Talent nachgesagt wird, er allerdings keine Erfahrung in der Premier League hat. Anders wäre es bei Dele Alli oder Jesse Lingard gewesen. Newcastle bemühte sich offenbar intensiv um die beiden Mittelfeldspieler, ging aber leer aus. Alli will seine bei Tottenham stagnierte Karriere beim FC Everton wiederbeleben, Lingard bleibt bei Manchester United, weil man sich angeblich bei der Leihgebühr nicht einig wurde.