Neymar kündigt Abschied aus Brasiliens Nationalteam an: "Denke, es ist meine letzte Weltmeisterschaft"

Für den Brasilianer Neymar wird die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Katar voraussichtlich der letzte Auftritt auf der größten Fußball-Bühne. "Ich denke, es ist meine letzte Weltmeisterschaft", sagt der 29-Jährige von Paris Saint-Germain in dem Dokumentarfilm "Neymar Jr. and the Line of Kings" den der Streamingdienst DAZN am Sonntag veröffentlichte: "Ich sehe sie als meine letzte an, weil ich nicht weiß, ob ich danach noch die mentale Kraft habe, mich mit Fußball zu beschäftigen."

