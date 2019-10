Neymar schon wieder verletzt: PSG-Superstar humpelt bei Brasilien-Remis vom Platz

Neymar verletzte sich in seiner Zeit bei PSG schon neun Mal

Im neuen National Stadium von Singapur gingen die Afrikaner durch Joe Aribo von den Glasgow Rangers in der 35. Minute in Führung. Kurz nach der Pause glich Reals Defensivspezialist Casemiro (48.) aus, wenig später traf er mit einem Kopfball die Latte. Schon vor drei Tagen hatten die Brasilianer nur 1:1 gegen den Senegal gespielt, Neymar absolvierte gegen die Westafrikaner sein 100. Länderspiel.

Neymar hat in der letzten Zeit immer wieder mit teils schweren Verletzungen, darunter am Knöchel und Fuß, zu kämpfen. So hatte er den Sieg der Seleção bei der diesjährigen Copa America wegen einer Blessur am rechten Knöchel verpasst.