Neymar-Comeback beim FC Barcelona? Trainer Setien schließt Sommer-Transfer aus

Es war das Transfer-Theater des vergangenen Sommers: Neymar, der 222-Millionen-Euro-Transfer aus dem Jahr 2017, versuchte sich in der Wechsel-Periode mit allen Mitteln von Paris Saint-Germain loszueisen - wollte laut Medienberichten sogar einen Teil seiner Ablöse aus eigener Tasche bezahlen . Am Ende kam die Rückkehr zum FC Barcelona doch nicht zustande. Und wie es aktuell aussieht, braucht sich der brasilianische Nationalspieler für den kommenden Sommer gar nicht erst Hoffnungen zu machen. Der neue Barcelona-Trainer Quique Setien hat einen Transfer Neymars im Interview mit der italienischen Sportzeitung Gazzetta Dello Sport nun ausgeschlossen.

Für Neymar werde angesichts der Corona-Krise, die auch Barca finanziell hart trifft, kein Mondpreis gezahlt. "222 Millionen Euro für ihn ausgeben? Nein, ich denke nicht, dass irgendein Verein diese Summe ausgeben kann", sagte der 61 Jahre alte Trainer, der Anfang des Jahres auf den entlassenen Ernesto Valverde folgte. "Kleinen Vereinen steht das Wasser in der Kehle. Viele von ihnen lebten bis zum Äußersten, und beim ersten ernsthaften Ruck gerieten sie in eine Krise. Der Fußball lebte in einem unkontrollierten Tempo", fügte Setien an.