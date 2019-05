Neymar-Krise geht weiter: Brasilien-Star muss Kapitänsbinde abgeben

Am 14. Juni startet die Copa America in Brasilien - mit Neymar von Paris Saint-Germain, der allerdings ohne Kapitänsbinde für sein Heimatland auflaufen wird. Wie der nationale Verband CBF am Montag verkündete, wurde dem Spieler "diese Entscheidung von Tite überbracht". Der brasilianische Nationaltrainer reagierte damit auf den Ausraster des Superstars, der Ende April im verlorenen Coupe-de-France-Finale einen provozierenden Rennes-Fan attackiert und sogar ins Gesicht geschlagen hatte.

Infolge der tätlichen Attacke wurde Neymar vom französischen Verband für drei Spiele gesperrt. Nun folgt eine weitere Strafe, die sich nahtlos in Neymars Fußballjahr 2019 einreiht, das bis dato nicht nur aufgrund seines erneuten Fußbruchs alles andere als zufriedenstellend verläuft. Bereits zuvor wurde gegen den 27-Jährigen von der UEFA eine Sperre über drei Champions-League-Spiele ausgesprochen - aufgrund einer Schiedsrichterbeleidigung via Instagram.

In den vergangenen Wochen hatten verschiedene Medien in Brasilien sogar gefordert, Neymar solle für die Copa America aufgrund seiner Ausraster nicht nominiert werden. Nationaltrainer Tite fand nun einen Kompromiss, indem er den teuersten Fußballer der Welt zwar in den Kader berief, ihm aber die Kapitänsbinde wegnahm. Diese wird ab sofort Dani Alves tragen. Allerdings kann auch das nur eine Übergangslösung sein, schließlich befindet sich der 36-jährige Teamkollege von Neymar bei Paris St.-Germain in einem fortgeschrittenen Fußballeralter.

Superstar-Neymar: Kapitänsbinde weg, neuer Luxus-Heli da

Ob als Kapitän oder nicht: Neymar bleibt im Team der Seleção der Mann, der das Interesse der Öffentlichkeit auf sich zieht. Nicht zuletzt, weil er immer mal wieder für Extravaganzen gut ist. Angeblich hat sich der Superstar einen neuen Helikopter im Wert von circa 13 Millionen Euro gekauft, mit dem er im Zuge der Vorbereitung auf die Copa direkt am Trainingsgelände in Granja Comari landete. Der Airbus H-145 bietet Platz für eine gesamte Startformation - elf Personen können es sich in dem Luxus-Heli gemütlich machen.

