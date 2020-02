PSG-Star Neymar kritisiert Thomas Tuchel und Klub-Bosse: "Ich bin derjenige, der am Ende leidet"

Der brasilianische Ausnahmespieler Neymar hat nach der 1:2-Niederlage im Champions-League-Achfinalhinspiel gegen Borussia Dortmund seinen Trainer Thomas Tuchel und die Mannschafts-Ärzte kritisiert. Laut dem Offensivmann habe seine Leistung in der Partie gegen den BVB unter seiner Zwangspause gelitten, die er von den Verantwortlichen um Trainer Thomas Tuchel auferlegt bekommen hat. " Es ist schwer, wenn man vier Spiele nicht gespielt hat. Leider war das nicht meine Entscheidung, sondern die vom Verein und den Ärzten. Sie haben diese Entscheidung getroffen, die mir nicht gefallen hat" , sagte er gegenüber RMC.

PSG-Trainer Thomas Tuchel lobt BVB und kritisiert Neymar, Mbappé und Co: "Zu viele Fehler gemacht"

Neymar klagt an: "Ich bin es, der am Ende leidet"

Schwaches Spiel von Neymar und Co. - Tuchel kritisiert Unkonzentriertheiten

Der Linksaußen konnte sich ebenso wenig in Szene spielen wie seine Offensiv-Kollegen Kylian Mbáppe und Angel di Maria. Tuchel beklagte fehlende Konzentration bei seinen Spielern. "Wir hatten zu viele Ballverluste ohne Not und das hat uns Selbstvertrauen gekostet. Deshalb wurde daraus ein extrem physisches Spiel, aber das ist nicht unsere Kernkompetenz", so der ehemalige Dortmunder Coach.