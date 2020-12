PSG-Star Neymar äußert Transfer-Wunsch: Wieder mit Messi spielen - Wechsel von Barca nach Paris?

Neymar kann seinen Wunsch nicht verheimlichen: Der Offensivstar von Paris Saint-Germain möchte wieder mit Lionel Messi zusammenspielen. Am wahrscheinlichsten wäre ein Reunion wohl bei PSG. Denn Messi kann den FC Barcelona im Sommer ablösefrei verlassen. Mit der Wechsel-Möglichkeit in die französische Hauptstadt konfrontierten die Journalisten den Brasilianer. Und der 28-Jährige befeuerte mit seinen Aussagen die Gerüchte aus den vergangenen Wochen und Monaten.

"Das ist es, was ich mir am meisten wünsche, wieder mit ihm auf dem Spielfeld zu sein. Ich will auf jeden Fall mit ihm spielen, nächstes Jahr müssen wir das tun", sagte Neymar nach dem 3:1-Sieg in der Champions League bei Manchester United gegenüber ESPN: "Er kann auf meiner Position spielen, es gibt kein Problem. Nehmen Sie mich raus."