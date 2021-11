Neymar, Messi, Salah und Co.: So läuft die WM-Qualifikation auf den anderen Kontinenten

Bundestrainer Hansi Flick und die deutsche Nationalmannschaft durften bereits im Oktober aufatmen: Mit dem 4:0 in Nordmazedonien löste die DFB-Auswahl vorzeitig das Ticket für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Viele andere Teams aus Europa müssen hingegen in den abschließenden Gruppenspielen der WM-Qualifikation noch zittern. Und auch auf den anderen Kontinenten ist der Kampf um die Startplätze für das Turnier in dem umstrittenen Wüstenstaat noch in vollem Gange. Der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), gibt einen Überblick über den Stand der WM-Qualifikation außerhalb Europas. Anzeige

Südamerika (CONMEBOL) Südamerikas Fußball-Konföderation CONMEBOL erhält vier feste Tickets für Katar. Die zehn Mannschaften spielen noch bis Ende März 2022 in einem Liga-System mit Hin- und Rückspiel. Die ersten Vier der Tabelle sind für die WM-Endrunde qualifiziert. Vor dem 13. von 18 Spieltagen wären dies Brasilien mit Superstar Neymar, Argentinien mit Lionel Messi, Ecuador und Kolumbien. Der Fünfte - aktuell Urugay - kann sich in Entscheidungsspielen gegen den Sieger der WM-Qualifikation in Ozeanien noch qualifizieren.

Nord- und Mittelamerika (CONCACAF) Die nord- und mittelamerikanischen Verbände, zu denen auch die Nationen aus der Karibik zählen, können maximal vier Mannschaften zur WM nach Katar entsenden. Weil durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie diverse Termine nicht einzuhalten waren, wurde der Qualifikationsmodus mehrfach angepasst. Aktuell läuft bis Ende März 2022 die dritte von vier Runden, in der acht Teams in Hin- und Rückspielen drei WM-Tickets ausspielen. Demnach sind der Erste, Zweite und Dritte der Tabelle direkt für Katar qualifiziert. Nach sechs von 14 Spielen haben Mexiko, die USA und Kanada die Nase vorn. Als derzeit Vierplatzierter hätte Panama in der dann vierten Quali-Runde noch die Möglichkeit, in Play-offs gegen einen Vertreter aus Asien die WM-Fahrkarte zu lösen.

Asien (AFC) Dem asiatischen Kontinentalverband AFC stehen vier bis fünf WM-Startplätze zu, darüber hinaus ist Katar als Gastgeber bereits qualifiziert. Noch bis Ende März 2022 läuft in Asien die dritte von insgesamt vier Qualifikationsrunden. An der dritten Runde nehmen zwölf Mannschaften in zwei Gruppen teil. Die Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich direkt für die WM-Endrunde. Nach aktuellem Stand wären dies der Iran und Südkorea aus der Gruppe A sowie Saudi-Arabien und Australien, das seit 2005 dem asiatischen Kontinentalverband angehört, aus der Gruppe B. Die Gruppendritten, derzeit Libanon und Oman, ermitteln in Hin- und Rückspiel den Teilnehmer an Play-off-Spielen gegen einen Vertreter aus Nord- und Mittelamerika, wo ein weiterer WM-Platz vergeben wird.

Afrika (CAF) Die afrikanische Fußballkonföderation (CAF) wird beim Turnier in Katar mit fünf Teilnehmern vertreten sein. In der anstehenden Länderspielperiode Mitte November endet die zweite von drei Qualifikationsrunden. Die zehn Gruppensieger dieser Runde ziehen in Runde drei ein, in der im März 2022 in Hin- und Rückspiel die fünf WM-Tickets vergeben werden. Für diese Runde sind bislang Marokko und der Senegal mit Sadio Mané vom FC Liverpool sicher qualifiziert. Manés Vereinskollege, Torjäger Mohamed Salah, hat mit Ägypten als Spitzenreiter der Gruppe F ebenfalls beste Aussichten, in die Play-offs vorzustoßen.