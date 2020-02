Neymar zu Olympia? PSG-Star will bei Olympischen Spielen in Tokio für Brasilien auflaufen

Neymar schon bei Olympischen Spielen 2016 dabei

Schon 2016 wollte Neymar bei beiden Turnieren spielen, sein damaliger Verein FC Barcelona stellte ihn jedoch lediglich für ein Turnier frei. Die Copa América ist ein FIFA-Termin und die Freigabe für die Clubs obligatorisch. Die Olympischen Spiele gehören dagegen nicht zum Kalender des Weltfußballverbandes.

Vor vier Jahren entschied sich Neymar dennoch gegen eine Teilnahme an der Copa und für Olympia. Auf dem Weg zur Goldmedaille in Rio de Janeiro gelang ihm im Halbfinale gegen Honduras nach 14 Sekunden das schnellste Tor der Olympia-Geschichte. Im Finale gegen Deutschland erzielte Neymar per Freistoß die 1:0-Führung und traf auch im Elfmeterschießen zum entscheidenden 5:4. Möglicherweise wiederholt sich eine solche Geschichte nun auch in Tokio.