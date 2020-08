PSG-Star Neymar nach Zitter-Sieg: "Nie ans Ausscheiden gedacht" - Choupo-Mouting will Titel

PSG hat am Mittwochabend einen Bann gebrochen und ist erstmals nach dem Einstieg der katarischen Investoren ins Halbfinale der Champions League vorgedrungen. Der Scheich-Klub ist damit nur noch einen Sieg vom Finaleinzug entfernt. Gegen Atalanta Bergamo sah es jedoch lange Zeit nicht gut für das Team von Trainer Thomas Tuchel aus. Denn seit der 26. Minute lagen die Franzosen durch den Treffer von Mario Pasalic hinten und drängten zunächst vergebens auf den Ausgleich. Erst in der Nachspielzeit belohnte sich PSG - Marquinhos und Ex-Bundesliga-Profi Eric Maxim Choupo-Moting drehten die Partie in einer irren Schlussphase und schossen die Pariser zum umjubelten Last-Minute-Sieg.