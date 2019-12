PSG-Star Neymar im Rechtsstreit mit FC Barcelona: Brasilianer fordert Millionen-Betrag

Der Brasilianer befindet sich ohnehin bereits seit zwei Jahren im Rechtsstreit mit den Katalanen. Anfangs hatte der Vater von Neymar Klage wegen ausstehender Prämien in Höhe von insgesamt rund 30 Millionen Euro eingereicht. Der FC Barcelona verklagte wiederum den 27-jährigen Stürmer und forderte einen Bonus in Höhe von 8,5 Millionen Euro zurück, den Neymar kurz vor seinem Wechsel zu PSG bei der Unterschrift eines neuen Vertrages erhalten hatte. Die Katalanen berufen sich dabei auf Gespräche, die der Angreifer ohne Wissen des Klubs mit anderen Teams geführt hätte.

Kurios: Trotz der anhaltenden Streitigkeiten hatte Neymar im vergangenen Sommer versucht, mit aller Macht eine Rückkehr zum FC Barcelona zu erzwingen. Auch der spanische Top-Klub hatte intensiv um den Brasilianer geworben, war am Ende aber an zu hohen Forderungen von Paris Saint-Germain gescheitert. Die über Monate anhaltende Transfer-Posse beschädigte den Stand von Neymar in der französischen Hauptstadt nachhaltig. Sowohl beim Klub als auch bei Fans fiel der Brasilianer in Ungnade und musste viel Kritik einstecken. Inzwischen spielt der 27-Jährige in der Ligue 1 wieder regelmäßig und erzielte bei bislang acht Liga-Einsätzen sechs Tore.