Neuer Wirbel um Neymar: Paris-Star fehlt unentschuldigt bei Training - PSG kündigt Strafe an

Ärger um Superstar Neymar bei Paris Saint-Germain! Der Brasilianer ist nicht zum Trainingsauftakt des französischen Meisters unter Trainer Thomas Tuchel erschienen. Das teilte PSG am Montagabend in einer Pressemitteilung offiziell mit. "Paris Saint-Germain stellt fest, dass Neymar Jr. nicht zur besprochenen Zeit am abgemachten Ort erschienen ist", schrieben die Franzosen. Dies sei ohne Genehmigung des Vereins geschehen. Der Verein droht mit Konsequenzen. Eine Geldstrafe scheint möglich.