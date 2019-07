Wirbel um Neymar: PSG reist ohne Superstar nach Nürnberg - Weg nach Barcelona frei?

Der Brasilianer, 2017 für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona an die Seine gewechselt, kokettiert seit Wochen mit einer Rückkehr zu den Katalanen , die unter der Woche laut Sky ein Mega-Angebot in Höhe von 100 Millionen Euro plus zwei Stars (zur Auswahl standen beispielsweise Ousmane Dembélé, Malcom und Coutinho) abgegeben haben sollen. PSG wies diese Offerte als "lächerlich" zurück.

Niemand scheitert in der Champions League so spektakulär wie PSG - das musste auch Thomas Tuchel schmerzlich erfahren. ©

Tuchel bestätigt Wechsel-Wunsch von Neymar

PSG gibt keinen Grund für Nicht-Berücksichtigung von Neymar an

Neymar will PSG nach nur zwei Jahren wieder verlassen und zum FC Barcelona zurückkehren. Der Brasilianer hatte zum Trainingsauftakt von PSG vor gut einer Woche zunächst unentschuldigt gefehlt. Er war am Montag zum Kader gestoßen und absolvierte auch am Dienstag noch weitere Tests. Am Montag musste er im Gespräch mit PSG-Sportdirektor Leonardo seinen Trainings-Streik erklären. "Wir werden die zu treffenden Maßnahmen prüfen, wie wir das für alle Angestellten machen würden", hatte Leonardo bereits angekündigt.