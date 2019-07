Neymar gegen Gareth Bale: Real Madrid schlägt PSG wohl irren Transfer-Tausch vor

Real Madrid hat dem französischen Meister Paris Saint-Germain nach Medienberichten ein vermeintlich spektakuläres Tauschgeschäft vorgeschlagen: Der spanische Rekordmeister wolle Gareth Bale abgeben und im Gegenzug Stürmerstar Neymar bekommen, berichteten unter anderem die spanische Fachzeitung Mundo Deportivo und das britische Blatt The Independent. Anders als The Independent schreibt Mundo Deportivo am Montag allerdings, Real sei bereit, für Neymar zusätzlich 90 Millionen zu bezahlen.

Zukunft von Neymar und Bale ungewiss

Tuchel plant mit Neymar

Im Fall von Neymar ist es dagegen der Spieler, der seinen Klub offenbar unbedingt verlassen möchte. Nach dem Testkick gegen den 1. FC Nürnberg hatte der deutsche PSG-Coach Thomas Tuchel nämlich noch eindeutige Aussagen getätigt, wonach er mit dem Brasilianer plane.

In Nürnberg stand Neymar nicht im Kader. Das jedoch habe ausschließlich an der noch nicht gänzlich auskurierten Verletzung gelegen, die sich der Brasilianer kurz vor dem Start der Copa América zugezogen hatte. „Ney ist in der Kabine, hat jetzt eine Woche trainiert. Er wird am Sonntag das erste Mal mit uns, der Mannschaft, trainieren, weil er bisher individuell trainiert hat“, sagte Tuchel nach dem Spiel im Interview mit dem TV-Sender Sky. Sicher sei, dass Neymar "mit nach China" reise, erklärte der PSG-Coach: "Da wird trainiert und dann stellen wir ihn auf den Platz.“