Medien: Neymar-Streit bei PSG - Teamkollegen vertrauen Paris-Superstar nicht mehr

Transfer-Theater um Neymar sorgt für große Unruhe bei PSG

Neymar-Vater soll noch bis Ende des Transfer-Fensters mit Real Madrid verhandelt haben

Neymar sei über den verpassten Sommer-Wechsel "so niedergeschlagen, wie nie zuvor in seiner Karriere", berichtete die spanische Zeitung Sport. Er sei "wütend" und "verärgert" - vor allem, weil er bis zum Ende an einen Transfer geglaubt habe. Laut L'Equipe käme ein Streik für Neymar aber aktuell nicht in Frage.