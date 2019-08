Neymar: Staatsanwälte stellen Vergewaltigungsermittlung gegen PSG-Star ein

Die Staatsanwaltschaft will die Ermittlungen wegen Vergewaltigung gegen PSG-Superstar Neymar einstellen. Die leitenden Ermittlerinnen stellten am Donnerstag bei dem zuständigen Gericht im Bundesstaat São Paulo den Antrag, den Fall zu den Akten zu legen.

Neymar wies Vergewaltigungsvorwürfe zurück

Ein brasilianisches Model hatte Neymar vorgeworfen, sie Mitte Mai in Paris in angetrunkenem Zustand und „mit Anwendung von Gewalt“ zum Sex gezwungen zu haben. Der Stürmer des französischen Meisters Paris Saint-Germain räumte zwar ein, die Frau zum Geschlechtsverkehr getroffen zu haben, wies die Vergewaltigungsvorwürfe allerdings stets zurück. „Es gab eine Liebesbeziehung. Was nicht bewiesen werden konnte, ist, dass es beim Sex zur Gewalt kam“, sagte Staatsanwältin Estefânia Paulin.