Verletzter Neymar mit Comeback-Ziel: Brasilien-Star will im Pokalfinale für PSG spielen

Hat die Leidenszeit von Neymar bald ein Ende? Der brasilianische Superstar laboriert seit Ende Januar an seinem bereits zweiten Mittelfußbruch binnen elf Monaten . Zugezogen hatte sich der 27-Jährige die Verletzung beim 2:0 von Paris Saint-Germain gegen Racing Straßburg in der Runde der letzten 32 des französischen Pokals. Und wie die L'Équipe berichtet, hat sich Neymar offenbar auch diesen Wettbewerb als Ziel für seine Rückkehr ausgesucht.

Laut der französischen Zeitung plant der Brasilianer sein Comeback für ein mögliches Finale von PSG im Coupe de France. Ob das Team des deutschen Trainers Thomas Tuchel das Endspiel erreicht, entscheidet sich am Mittwoch (21 Uhr). Der französische Hauptstadt-Klub trifft auf den Außenseiter FC Nantes, der in der Liga nur auf Platz 15 steht. Der zweite Finalist wird bereits am Dienstagabend (21.10 Uhr) zwischen Olympique Lyon und Stade Rennes ermittelt.

Sollte PSG weiterkommen, würde die Tuchel-Elf am 27. April um den Pokalsieg spielen. Bis dahin will Neymar wieder fit sein - und zwar so, dass er schon wieder mitspielen kann. Die ursprünglich vom Scheichklub anvisierte Rückkehr nach zehn Wochen - also bis Mitte April - scheint nicht einzuhalten zu sein. Noch am vergangenen Samstag hatte PSG-Trainer Thomas Tuchel erklärt, dass Neymar sich zwar "gut" und habe "keine Schmerzen". Allerdings sei es "zu früh, um über seine Rückkehr zu sprechen. Ich werde kein Datum nennen". Neymar selbst hat dieses laut L'Équipe offenbar schon im Kopf.