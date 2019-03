Bericht: Real Madrid kontaktiert Neymar - wird der Transfer-Rekord wieder pulverisiert? 

Perez plant im Sommer einen großen Umbruch .- Real verspielt Saisonziele

Real Madrid habe sich bereits mit Neymar in Verbindung gesetzt, um den Brasilianer vom Interesse in Kenntnis zu setzen. Perez plant im Sommer einen größeren Umbruch und ist alles andere als zufrieden mit der desaströsen Saison. Real verspielte in den vergangenen zwei Wochen alle Saisonziele: In Pokal und Liga verlor man zwei Mal zuhause gegen den Erzrivalen FC Barcelona, scheiterte in der Champions League als Titelverteidiger zudem bereits im Achtelfinale an Ajax Amsterdam.