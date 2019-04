Ausraster nach verlorenem Pokalfinale: PSG-Star Neymar schlägt Zuschauer

Besonders genervt nach Abpfiff war PSG-Star Neymar. Beim Gang auf der Tribüne zum Abholen der Medaille für den zweiten Platz ließ sich der Superstar von einem Zuschauer provozieren. Dieser gestikulierte in Richtung Neymar und sagte mutmaßlich etwas in seine Richtung.

Die Fußballstars von Paris Saint-Germain und Trainer Thomas Tuchel haben das Double verpasst. Sechs Tage nach dem vorzeitigen Gewinn der französischen Meisterschaft in der Ligue 1 verlor der Favorit das dramatische Pokalfinale gegen den Ligarivalen Stade Rennes am späten Samstagabend mit 5:6 im Elfmeterschießen .

Neymar fighting a fan after the final 👀 pic.twitter.com/lix1Nrkhux

Wird Neymar bestraft?

Für den 27-Jährigen könnte der Ausraster empfindliche Folgen haben. Erst am Freitag wurde Neymar nach seiner Verbal-Attacke per Instagram gegen den Schiedsrichter im Champions-League-Achtelfinale für drei Spiele gesperrt worden. Wie der französische Verband nun auf den Faust-Ausraster reagiert, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.