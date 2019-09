PSG-Trainer Thomas Tuchel versteht Fan-Wut gegen Neymar: "Er wollte nicht hier sein"

Neymar und die Fans von Paris Saint-Germain: Wahre Liebe sieht anders aus. Beim Comeback am Wochenende gegen Racing Straßburg wurde der 27 Jahre alte PSG-Superstar von den Fans gnadenlos ausgepfiffen und angefeindet - und das, obwohl er in der Nachspielzeit per spektakulärem Fallrückzieher das 1:0 für den amtierenden französischen Meister erzielt hatte. Das Transfer-Theater im Sommer - Neymar wollte Paris verlassen, doch der Wechsel platzte - hängt dem Brasilianer noch nach. Im Gespräch mit Streaming-Anbieter DAZN äußerte PSG-Trainer Thomas Tuchel nun Verständnis für die Fans: Auch eine langfristige Fan-Wut gegen Neymar könnte Tuchel verstehen.