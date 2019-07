PSG-Trainer Thomas Tuchel setzt trotz Transfer-Wirbel auf Neymar: "Reist mit nach China"

Das aktuelle Fehlen Neymars liegt demnach ausschließlich an der noch nicht gänzlich auskurierten Verletzung, die sich der Brasilianer kurz vor dem Start der Copa América zugezogen hatte. „Ney ist in der Kabine, hat jetzt eine Woche trainiert. Er wird am Sonntag das erste Mal mit uns, der Mannschaft, trainieren, weil er bisher individuell trainiert hat“ , sagte Tuchel nach dem Spiel im Interview mit dem TV-Sender Sky.

Neymar reist mit nach China

Tuchel: "Wünsch' mir besser nichts"

Auf die etwas provokante Frage, was sich Tuchel in der derzeitigen Situation wünschen würde, reagierte er gelassen - so wie er es zuletzt bereits betont hatte. "Ich wünsch' mir besser nichts, denn das geht bestimmt nicht in Erfüllung." Direkten Bezug auf den Transfer-Wirbel um Neymar wollte der Trainer des Pariser Starensembles damit aber nicht hergestellt wissen. Den Wechselwunsch seines Angreifers hatte Tuchel zuletzt jedenfalls bereits bestätigt.