Für Neymar-Transfer von PSG zum FC Barcelona: Barca-Stars wollten auf Gehalt verzichten

Es war das Transfer-Drama des Sommers : Neymar blieb nach unzähligen Wasserstandsmeldungen über einen möglichen Wechsel zum FC Barcelona am Ende doch bei Paris Saint-Germain - und muss seitdem mit Anfeindungen der PSG-Fans leben. Jetzt kommt heraus: Einige Spieler des spanischen Meisters wollten die Rückkehr des Brasilianers, der im Sommer 2017 für 222 Millionen Euro Barca in Richtung Paris verlassen hatte, mit einem Gehalts-Verzicht ermöglichen.

Gerard Piqué: Verzicht auf Gehalt für Neymar-Transfer

Abwehrspieler Gerard Piqué verriet nun gegenüber dem spanischen Radiosender Cadena Ser Details über den möglichen Verzicht für einen Neymar-Transfer. So sei der Plan gewesen, im ersten Jahr nach dem Wechsel des Offensiv-Stars auf Gehalt zu verzichten, damit Barcelona kein Problem mit dem Financial Fairplay der UEFA bekommt. Das verdiente Geld hätte dann in späteren Jahren ausgezahlt werden sollen. "Wir wollten den Verein unterstützen. Wenn wir hätten helfen können, hätte es für uns kein Problem gegeben", sagte Piqué.