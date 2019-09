Bericht: Spieler wollten Neymar-Wechsel zum FC Barcelona mit eigenem Geld finanzieren

Der Transfer-Wirbel um PSG-Superstar Neymar wird immer verrückter - und das, obwohl das Wechsel-Fenster in diesem Sommer bereits seit Anfang des Monats geschlossen ist. Jetzt berichtet Sport, die Hauszeitung des spanischen Meisters FC Barcelona, dass die Barca-Spieler Neymar mit einer kuriosen Aktion nach Spanien lotsen wollten. So wären einige Stars bereit gewesen, für einen Neymar-Transfer selbst in die Tasche zu greifen - und einen Teil der Ablöse an seinen aktuellen Klub Paris Saint-Germain mitzufinanzieren.