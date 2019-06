Brisante Aussagen: Neymar soll PSG-Wechsel bereuen - Rückkehr zum FC Barcelona?

Sein Transfer erschütterte die Fußball-Welt: Im Sommer 2017 wechselte der brasilianische Superstar Neymar für die bis heute unübertroffene Ablösesumme über 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain , dem Klub des deutschen Trainers Thomas Tuchel. Doch ist Neymar wirklich glücklich in Frankreich, wo er zwei Jahre in Folge bereits im Achtelfinale der Champions League mit PSG scheiterte? Laut der spanischen Zeitung Mundo Deportivo soll die Antwort eindeutig "nein" lauten. Das Blatt untermauert die Aussagen mit exklusiven Neymar-Zitaten. Zuletzt gab es immer wieder Berichte über einen Wechsel-Wunsch des 27-Jährigen.

Neymar will Wechsel von PSG zu Barcelona: "Nach Hause gehen"

So soll Neymar laut der spanischen Zeitung intern zu Klubverantwortlichen gesagt haben: "Ich will nicht mehr bei PSG spielen. Ich möchte zurück nach Hause gehen, von wo ich niemals hätte weggehen dürfen." Dieses Zuhause soll der FC Barcelona sein, für den der brasilianische Superstar von 2013 bis 2017 (68 Tore) brillierte.

PSG-Boss Nasser Al-Khelaïfi: "Niemand hat ihn gezwungen, zu unterschreiben"

Vereinschef Nasser Al-Khelaïfi hatte sich in einem Interview des Fachmagazins France Football bereits zu den Gerüchten geäußert: "Natürlich gibt es Verträge, die zu respektieren sind, aber wichtiger wird in Zukunft die absolute Bindung an unser Projekt sein", so der PSG-Boss. "Niemand hat ihn gezwungen, hier zu unterschreiben, niemand hat ihn gedrängt."