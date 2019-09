Geplatzter Neymar-Transfer: Lionel Messi kritisiert FC Barcelona nach Verhandlungen

Messi: "Weiß nicht, ob Barca alles dafür getan hat"

"Ich hätte eine Rückkehr Neymars zu Barca sehr begrüßt", sagte der 32-Jährige in einem Interview mit der spanischen Zeitung Sport. Der Argentinier greift seinen Klub nach den zähen Verhandlungen etwas an: "Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob Barcelona alles dafür getan hat, um seinen Wechsel zu ermöglichen."

Neymar war erst vor zwei Jahren für die Rekordablöse von 222 Millionen Euro von Barcelona nach Paris zum Team von Trainer Thomas Tuchel gewechselt. Sein Vertrag mit PSG läuft noch bis 30. Juni 2022. Neymar wollte unbedingt zurück zum Team um Lionel Messi und Nationaltorwart Marc-André ter Stegen, mit dem er 2015 die Champions League gewonnen hatte. Ein Wechsel soll in der Winterpause wieder thematisiert werden.

Messi: "Neymar ist einer der Besten der Welt"

"Es ist mit Sicherheit wahr, dass Verhandlungen mit PSG nicht einfach sind. Ich habe nie eine Verpflichtung von Neymar gefordert, ich habe lediglich meine Meinung dazu abgegeben", sagte Messi, der sich sehr eine Rückkehr des Brasilianers gefreut hätte: "Sportlich gesehen ist Neymar einer der Besten der Welt. Der Verein hätte sogar Einbußen bei den Bild- und Sponsorrechten hingenommen." Trotzdem sei er nicht komplett enttäuscht über den geplatzten Wechsel. "Wir haben ein spektakuläres Team, das jeden Wettbewerb gewinnen kann, auch ohne Neymar", so Messi, der aktuell mit einer Verletzung ausfällt.

Messi könnte den spanischen Meister dank einer Klausel bereits am Saisonende ablösefrei verlassen. Allerdings möchten die Katalanen ihren wichtigsten Spieler bis 2021 und darüber hinaus halten. "Barcelona ist mein Zuhause und ich will es nicht verlassen. Aber ich will gewinnen", sagte der Argentinier.