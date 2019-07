Bericht: Transfer-Deal mit Neymar und Dembélé? Das plant PSG-Coach Thomas Tuchel

Thomas Tuchel will seinen Wunschspieler im Zuge eines groß angelegten Transfer-Deals zu Paris Saint-Germain locken. Dies berichtet die spanische Zeitung El Pais. Der auch vom FC Bayern umworbene Ousmane Dembélé soll vom FC Barcelona zum franzöischen Top-Klub kommen, wenn es nach dem deutschen Coach von PSG geht. Im Gegenzug könnte Neymar für 150 Millionen Euro zurück zum spanischen Meister wechseln.

Leonardo kein Fan von Dembélé

In der französischen Zeitung Le Parisien hatte der neue PSG-Sportchef Leonardo gesagt, dass Superstar Neymar den Klub verlassen könne, "wenn es ein für alle Welt überzeugendes Angebot gibt".

Während Tuchel unbedingt seinen Ex-Spieler Dembélé, den er in gemeinsamen Zeiten bei Borussia Dortmund erlebt hat, holen will, ist der Leonardo gegen einen Transfer des Franzosen. Dembélé sei aus Sicht des 49-Jährigen nicht zuverlässig. Auch der FC Bayern ist am französischen Flügelstürmer interessiert. Eine Einigung ist zum jetzigen Zeitpunkt eher unwahrscheinlich.