Medien: Neymar-Transfer zum FC Barcelona weiter geplant - Vater spricht über Verhandlungen

Kommt es zum nächsten Transfer-Theater um PSG-Superstar Neymar? Es gibt bereits erste Anzeichen dafür. Der brasilianische Angreifer des französischen Meisters Paris Saint-Germain hielt Medien und Fans in diesem Sommer mit nahezu täglichen Wasserstandsmeldungen über eine mögliche Rückkehr zum FC Barcelona in Atem. Jetzt hat der Vater und Berater Neymars während einer Pressekonferenz in Edinburgh verraten, dass Barcelona weiterhin Interesse an Neymar hat. "Die Verhandlungen zwischen den Vereinen sind noch nicht zu Ende", kündigte Neymar Senior an.

Bericht: Neymar bei PSG wegen Wechsel-Absicht in Ungnade gefallen

Die Aussage deckt sich mit einem Bericht der italienischen Zeitung Tuttosport. So wolle PSG-Sportdirektor Leonardo schon im Winter loswerden. Wegen seiner Wechsel-Ambitionen soll er in Ungnade gefallen sein.

Barcelona hatte sogar ernsthaftes Interesse an Neymar. Laut Klub-Boss Josep Maria Bartomeu scheiterte ein möglicher Transfer schließlich an den zu hohen Forderungen aus Paris. "Aus dem Deal wurde nichts, weil wir die Forderungen von PSG nicht erfüllen konnten", sagte Bartomeu am Freitag im klubeigenen TV-Sender. "Barca hatte sein Team schon geplant, doch die Möglichkeit, Neymar zu verpflichten, ergab sich dann aus der Marktsituation“, erklärte der Präsident. Anfang des neuen Jahres werde man erneut über dieses Thema sprechen.

Barcelona-Klubvorstand: "Solange Neymar kommen will, werden wir alles tun, was wir können, damit er zu uns kommt"

Zuvor hatte die L'Equipe bereits über die letzten Details im geplatzten Neymar-Poker mit dem FC Barcelona berichtet: Die Katalanen sollen zuletzt rund 130 Millionen Euro, den Ex-Schalker Ivan Rakitic (31) und Abwehrtalent Jean-Clair Todibo (19) sowie eine einjährige Leihe des Ex-Dortmunders Ousmane Dembélé angeboten haben - Neymar wollte sich angeblich mit 20 Millionen Euro an der fälligen Ablöse beteiligen - auch einige Barcelona-Spieler. Doch PSG habe zu verstehen gegeben, dass die Pariser sich auf solch einen Deal nicht einlassen werden - zumal auch Dembélé seine Zustimmung zu dem Tauschgeschäft verweigert habe.

Jetzt der neue Anlauf im Winter? "Solange er kommen will, werden wir alles tun, was wir können, damit er zu uns kommt", sagte nun sogar Barcelona-Klubvorstand Javier Bordas der Nachrichtenagentur EFE. Allerdings müssten die finanziellen Rahmenbedingungen passen. Im Winter werde wohl ein neuer Anlauf erfolgen. "Er ist ein außergewöhnlicher Spieler und will zu Barca kommen. Er hat sich in Paris nicht eingelebt, er hat sich geirrt. Das hat er selbst gesagt."

Neymar-Vater heizt Wechsel-Spekulationen weiter an

Auch Neymars Vater heizt nun die Spekulationen um einen Wechsel zu den Katalanen weiter an: "Ein Brasilianer möchte nur dort sein, wo er glücklich ist, und er war sehr glücklich in Barcelona", so der Berater des Weltklasse-Fußballers. Dass Neymar allerdings keine Ausstiegsklausel in Paris besitzt, "macht die Sache sehr schwierig", stellte er fest.

Neymar steht beim Klub des deutschen Trainers Thomas Tuchel noch bis 2022 unter Vertrag. Vor zwei Jahren hatte der Angreifer mit seinem 222-Millionen-Euro-Rekordtransfer vom FC Barcelona zu PSG für Schlagzeilen gesorgt. Zuletzt hatte er mit dem Klub die französische Meisterschaft geholt, war jedoch in der Champions League bereits im Achtelfinale am englischen Vertreter Manchester United gescheitert. Neymar absolvierte seit 2017 58 Pflichtspiele für die Pariser und erzielte 51 Tore.

