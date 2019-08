Bericht: Real Madrid will Transfer von Neymar - Gespräche mit PSG-Superstar über Mega-Deal

Jetzt wird es komplett verrückt in diesem Transfer-Sommer: Die Fußball-Welt steht laut Berichten der spanischen Zeitung Sport und dem englischen Sender Sky Sports vor einer der größten Transfer-Überraschungen der jüngeren Vergangenheit. So soll sich der brasilianische Superstar Neymar von Frankreich-Meister Paris Saint-Germain in Gesprächen mit Real Madrid über einen Sommer-Wechsel befinden. Der Transfer-Deal um Neymar könnte für einen Mega-Deal sorgen.