Brasilien findet Neymar-Ersatz: Chelsea-Profi Willian ersetzt den Superstar bei der Copa América

Nach der Knöchelverletzung des brasilianischen Stürmerstars Neymar ist der Chelsea-Profi Willian für die Copa América in die Nationalmannschaft berufen worden. Er sei bereits auf dem Weg nach Brasilien und werde am Samstag zu dem Team stoßen, teilte der brasilianische Fußballverband (CBF) am Freitag mit. PSG-Profi Neymar hatte sich im Testspiel gegen Katar einen Bänderriss zugezogen und fällt für die Copa América aus.

Mit schmerzverzerrtem Gesicht war Superstar Neymar in den vergangenen Jahren häufiger zu sehen. Der von vielen für seine Schwalben kritisierte Brasilianer hatte mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen. ©

Willian stand 70-mal im Kader der Seleção, bestritt 65 Länderspiele und erzielte acht Tore. Mit dem FC Chelsea gewann er Ende Mai die Europa League. Am Sonntag trifft die brasilianische Nationalmannschaft in Porto Alegre im letzten Testspiel vor der Copa América auf Honduras.

Am 14. Juni eröffnet der Rekordweltmeister dann die südamerikanische Regionalmeisterschaft mit einem Spiel gegen Bolivien in São Paulo. In der Gruppenphase trifft Brasilien außerdem auf Venezuela und Peru.

Nach Vergewaltigungsvorwurf: Mutmaßliches Neymar-Opfer sagt aus

Nicht nur aus sportlicher Sicht stehen Neymar schwierige Zeiten ins Haus. Nach den Vergewaltigungsvorwürfen gegen ihn ist das angebliche Opfer des brasilianischen Fußballprofis nun von der Polizei vernommen worden. Die Frau machte am Freitag auf einer Wache in São Paulo ihre Aussage, wie das Nachrichtenportal G1 berichtete. Sie wirft Neymar vor, sie Mitte Mai in Paris in angetrunkenem Zustand und „mit Anwendung von Gewalt“ zum Sex gezwungen zu haben.

Nach Angaben ihrer früheren Anwälte sprach sie zunächst von einem Angriff, stellte dann aber mit Hilfe eines anderen Anwalts Strafanzeige wegen Vergewaltigung. Über ihren Anwalt wiederholte sie nun die Vorwürfe, angegriffen und vergewaltigt worden zu sein.

Neymar weist die Vorwürfe zurück. Nach der Anzeige veröffentliche der Fußballer den Chatverlauf zwischen ihm und der Frau bei Instagram. Die Nachrichten sollten zeigen, dass das mutmaßliche Opfer auch noch nach der angeblichen Tat freundschaftliche Nachrichten mit ihm austauschte. Mit der Veröffentlichung könnte Neymar allerdings gegen das Recht auf Privatsphäre verstoßen haben. Deshalb wurde der Profi von Paris Saint-Germain am Donnerstag von der Polizei vernommen.

