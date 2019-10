Hiobsbotschaft für Thomas Tuchel: PSG-Superstar Neymar fällt wochenlang aus

Brasiliens Offensivsstar Neymar muss nach seiner Verletzung an der Achillessehne mindestens vier Wochen pausieren. Dies teilte seine Verein Paris Saint-Germain nach einer MRT-Untersuchung am Montag mit. Bestätigt wurde dabei eine Verletzung zweiten Grades an der linken Achillessehne. Eine weitere Diagnose soll in acht Tagen gestellt werden.