Neymar mit Vorlage und Treffer: Brasilien schlägt Venezuela zum Auftakt der Copa América

Gastgeber und Titelverteidiger Brasilien ist erfolgreich in die Copa América gestartet. Die Mannschaft um Superstar Neymar gewann das Eröffnungsspiel der Südamerikameisterschaft am Sonntag (Ortszeit) gegen Venezuela im Stadion Mané Garrincha in Brasília mit 3:0 (1:0). Die Treffer erzielten Verteidiger Marquinhos nach einem Eckstoß von Neymar in der 23. Minute, Neymar per Elfmeter (64.) und Gabriel "Gabigol" Barbosa (89.). Bei Venezuela wurde Sergio Córdova von Arminia Bielefeld eingewechselt.

Der ehemalige Bundesliga-Profi Tomás Rincón vom FC Turin war wegen Covid-19-Symptomen nicht mit der venezolanischen Mannschaft nach Brasilien gereist. "Ich bin stolz auf diese Jungs", sagte der portugiesische Trainer José Peseiro nach dem Spiel. "Jeder kannte die Schwierigkeiten, wir konnten nicht mehr tun."