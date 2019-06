Vergewaltigungsvorwurf gegen Neymar: Stellungnahme-Video von PSG-Star gelöscht

Verwirrung um Neymar: Am Sonntag hatte der brasilianische Superstar via Instagram-Video den Vorwurf einer Frau zurückgewiesen, sie am 15. Mai in einem Hotel in Paris in angetrunkenem Zustand und „mit Anwendung von Gewalt“ zum Sex gezwungen zu haben. „Wer mich kennt, der kennt auch meinen Charakter und meine Art und weiß, dass ich so etwas niemals tun würde“, versicherte der PSG-Star. Sehr offen legte er in dem Clip große Teile des gesamten Chats dar - mit teilweise pikanten Bildern.