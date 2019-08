Medien: Bei Neymar-Transfer nach Barcelona - Keine Chance für FC Bayern auf Coutinho

Es ist die große Transfer-Frage in diesem Sommer: Zu welchem Klub wechselt Superstar Neymar? Laut übereinstimmenden Medienberichten hat Paris Saint-Germain am Dienstag in der französischen Hauptstadt mit einer Delegation des FC Barcelona um Sportdirektor Eric Abidal über einen Wechsel des brasilianischen Angreifers verhandelt. Dabei herausgekommen sein sollen laut Sky und dem französischen TV-Sender RMC Sport zwei Angebote, die den Verantwortlichen und Fans des FC Bayern München so gar nicht schmecken dürften. Beide beinhalten nämlich ein Tauschgeschäft mit Barcelona-Star Philippe Coutinho.