Medien: PSG prüft Angebot von FC Barcelona für Neymar-Transfer - Dembélé spielt zentrale Rolle

Am 2. September um 23:59 Uhr schließt das Transferfenster - und der Wechsel des brasilianischen Fußball-Nationalspielers Neymar von Paris Saint-Germain zum FC Barcelona hängt verschiedenen Medienberichten zufolge noch immer in der Schwebe. Laut der französischen Zeitung Le Parisien habe der spanische Meister dem französischen Titelträger eine Ablösesumme von 140 Millionen Euro plus die beiden Spieler Ivan Rakitic und Ousmane Dembélé geboten. Paris nähme das Angebot sehr ernst.

Von Neymar bis Ronaldo: Das sind die teuersten Transfers im Weltfußball Der SPORTBUZZER blickt auf die Mega-Transfers der Fußball-Geschichte. © imago

Laut übereinstimmenden Quellen sollen am Mittwochabend intensive Gespräche zwischen PSG-Sportdirektor Leonardo und dem deutschen Paris-Trainer Thomas Tuchel sowie den beiden betroffenen Spielern stattfinden. Während der ehemalige Schalker Rakitic einem Wechsel zustimmen würde, möchte der frühere BVB-Star Dembélé in Barcelona bleiben - und auch eine einjährige Leihe ablehnen. Daran droht der Deal noch scheitern, der 22-Jährige könnte das Zünglein an der Waage sein. Dabei würde der Franzose in seiner Heimat spielen und dazu auf seinen Ex-Coach Tuchel treffen. Dieser würde seinen Schützling aus Dortmunder Zeiten gerne in seinem Team integrieren.

Der vor zwei Jahren für die Rekordablöse von 222 Millionen Euro von Barcelona nach Paris gewechselte Neymar will unbedingt zurück zum spanischen Meister. Das soll er laut der spanischen Sportzeitung Marca auch PSG-Sportchef Leonardo im persönlichen Gespräch mitgeteilt haben. Neymars Vertrag beim Klub von Trainer Tuchel läuft eigentlich noch bis Sommer 2022.

Neymar: Real Madrid und Juventus Turin nicht mehr im Rennen

Die Transfer-Posse um den Superstar beschäftigt die Beteiligten schon seit einigen Monaten. Bis zuletzt waren auch Real Madrid und Juventus Turin als mögliche Wechsel-Ziele des 27 Jahre alten Offensivsspielers im Gespräch. Die "Königlichen" sollen Berichte zufolge sogar ein konkretes Angebot abgegeben haben, dass es durchaus in sich hatte. So schrieb die L'Équipe aus Frankreich, dass PSG ein Real-Angebot in Höhe von 100 Millionen Euro plus die Offensivstars Gareth Bale, James Rodriguez und Keeper Keylor Navas abgelehnt habe. Nachdem Neymar nun allerdings Barca als klares Wunschziel geäußert hat, dürften Real und Juventus aus dem Rennen sein.

Inmitten des Wechseltheaters hat der Brasilianer immerhin ein Ziel erreicht. Mit einem Gastauftritt in der spanischen Netflix-Serie „Haus des Geldes“ (Originaltitel: La Casa de Papel) hat sich der Fußball-Star einen Wunsch erfüllt. „Ich konnte meinen Traum verwirklichen und Teil meiner Lieblingsserie werden“, twitterte der Stürmer bereits am Dienstag.

Mit schmerzverzerrtem Gesicht war Superstar Neymar in den vergangenen Jahren häufiger zu sehen. Der von vielen für seine Schwalben kritisierte Brasilianer hatte mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen. ©

