Bericht: Wechsel von PSG-Star Neymar zum FC Barcelona rückt näher - Real mischt weiter mit

Der FC Barcelona will den Transfer von Neymar offenbar schnell hinter sich bringen. Laut dem spanischen Sender RAC1 fand am Montag bereits ein Treffen zwischen den Klub-Verantwortlichen um Josep Bartomeu und der Neymar-Seite statt. Dabei habe man sich entschieden, ein schriftliches Angebot für einen Transfer bei PSG einzureichen. Konkrete Details sind jedoch nicht bekannt.

Leihgeschäft wohl vom Tisch - Real gibt nicht auf

Laut der Mundo Deportivo will der FC Barcelona den Spieler jedoch zunächst nur auf Leihbasis verpflichten. Zuletzt war ein Tauschgeschäft mit Mittelfeldmann Philippe Coutinho im Gespräch. Dieses zuschlug sich jedoch, da sich Coutinho auf Leihbasis dem FC Bayern anschloss. Im Angriff herrscht bei den Katalanen akuter Handlungsbedarf. Nach dem Ausfall von Luis Suárez (Wadenverletzung) wird auch Linksaußen Ousmane Demélé dem Klub längere Zeit nicht zur Verfügung stehen. Der Franzose erlitt eine Muskelverletzung im Oberschenkel, wird für fünf Wochen ausfallen und kommt deshalb wohl ebenfalls nicht für ein Ausleihgeschäft im Zuge einer Neymar-Verpflichtung infrage.

Im Werben um den brasilianischen Offensivmann mischt jedoch auch Real Madrid mit. Den Königlichen sollen schon seit Wochen in Gesprächen mit PSG sein. Doch Real hat in dieser Transferperiode für Neuzugänge (unter anderem Eden Hazard und Luka Jovic) bereits über 300 Millionen Euro ausgegeben. Daher soll Real ebenfalls eine Leihe vorziehen. Es mangelt jedoch an geeigneten Kandidaten im eigenen Kader der Madrillenen.