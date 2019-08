Ultimatum für Neymar: PSG-Star soll sich zum FC Barcelona bekennen - Geht Real somit leer aus?

Barcelona oder Madrid - auf alle Fälle Spanien!

Brasiliens Fußball-Superstar Neymar von Paris Saint-Germain steht offenbar kurz vor der Rückkehr in seine frühere Wahlheimat. Nachdem zuletzt ein Wechsel zu Rekordmeister Real Madrid wahrscheinlicher geworden war, brachte das spanische Blatt „Sport“ am Montag wieder Neymars Ex-Club FC Barcelona ins Spiel. Jedoch müsse der Torjäger selbst Druck machen und sich dazu bekennen, zu den Katalanen zurückkehren zu wollen - sonst werde PSG dem Rück-Transfer nicht zustimmen, so die Zeitung, die von einem „Ultimatum“ sprach.