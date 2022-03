Neymar-Zoff mit Donnarumma wegen Patzer? PSG-Star reagiert auf "Lüge" mit Chat-Verlauf

Superstar Neymar hat einem Medienbericht widersprochen, demzufolge sich der Angreifer von Paris Saint-Germain mit PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma in der Kabine nach dem Aus in der Champions League eine Auseinandersetzung geleistet haben soll. "Es gab keinen Kampf in der Umkleidekabine", schrieb der Südamerikaner am Donnerstag bei Instagram. Berichte, wonach er dem PSG-Keeper auch die Schuld am zwischenzeitigen Ausgleichstreffer gegeben haben soll, bezeichnete Neymar als "Lüge".

