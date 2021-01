NFL: Tom Brady zieht mit Tampa Bay Buccaneers in zweite Playoff-Runde ein – Auch Rams und Bills weiter

Quarterback-Superstar Tom Brady hat die Tampa Bay Buccaneers zum ersten Mal seit 18 Jahren in die zweite Runde der NFL-Playoffs geführt und damit die Chance auf eine weitere Super-Bowl-Teilnahme im heimischen Stadion in Florida. Der sechsmalige Super-Bowl-Champion holte mit seinem neuen Team am Samstagabend (Ortszeit) ein 31:23 gegen das Washington Football Team. Brady kam auf zwei Touchdown-Pässe und ist nun mit 43 Jahren und 159 Tagen der älteste Quarterback, dem das in einem Playoff-Spiel gelungen ist. Der zuvor von George Blanda gehaltene Rekord bestand seit 1970.

