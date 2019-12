Nächste NFL-Chance für Antonio Brown? Skandalprofi trainiert mit den New Orleans Saints

Dieser Deal würde die NFL ziemlich erschüttern: Offenbar könnte Skandalprofi Antonio Brown bald wieder in der besten Football-Liga der Welt spielen. Der Wide Receiver, der im Sommer bei seinen Kurzzeit-Engagegements bei den Oakland Raiders und den New England Patriots gleich mehrere Eklats provozierte, trainiert nach eigenen Angaben bei den New Orleans Saints mit - einem der besten Teams dieser NFL-Saison, die demnächst in ihre heiße Phase eintritt. Für Brown wäre es der Rücktritt vom erst im September verkündeten Rücktritt. Derzeit kämpfen die Saints um den Spitzenplatz der NFC.