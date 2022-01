NFL Playoffs: Buffalo Bills stürmen mit Touchdown-Rekord gegen die New England Patriots in die nächste Runde

Der deutsche Football-Spieler Jakob Johnson ist in der amerikanischen Profiliga NFL mit den New England Patriots aus den Playoffs ausgeschieden. Der sechsmalige Meister New England hatte am Samstag (Ortszeit) in seinem Erstrunden-Spiel bei den Buffalo Bills keine Chance und verlor mit 17:47 (0:14, 3:13, 7:6, 7:14).

