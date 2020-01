Divisional Round in den NFL-Playoffs: Quarterbacks Jackson, Mahomes und Co. gegen die rassistischen Stereotype

Noch bevor Lamar Jackson sein erstes Spiel in der NFL machte, wurde er mit den Stereotypen konfrontiert, die in der besten Footballliga der Welt noch immer omnipräsent sind. "Er wird keine Chance in der NFL haben. Er kann die Würfe nicht ausführen und keine Coverages lesen", sagte ein nicht namentlich genannter Collegetrainer über den heutigen Superstar der Baltimore Ravens. Als Runningback oder Wide Receiver, also Passempfänger, sei er aufgrund seiner physischen Voraussetzungen besser aufgehoben, hieß es. Was er nicht sagte, was aber auf der Hand lag: weil er dunkelhäutig ist.

Erstmals vier von acht Quarterbacks in der Divisional Round Afro-Amerikaner

Auch dreieinhalb Jahre nach dem Beginn der Proteste gegen Rassismus in der NFL durch den Passgeber Colin Kaepernick herrschen im US-Sport noch rassistische Denkweisen vor – obwohl rund 60 Prozent aller Spieler in der Liga afroamerikanische Wurzeln haben. Dennoch haben es afroamerikanische Quarterbacks nach wie vor schwer, auch wenn sich das langsam ändert. In den am Samstag so richtig beginnenden Play-offs stehen mit Jackson, Russell Wilson (Seattle Seahawks), Deshaun Watson (Houston Texans) und Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs) gleich vier dunkelhäutige Quarterbacks – bei acht verbleibenden Teams. Das gab es in der Geschichte noch nie. "Die rassistischen Stereotype hängen an lebenserhaltenden Maßnahmen", schrieb die Nachrichtenagentur AP. "Es ist an der Zeit, sie endgültig zu beenden."

Jahrzehntelang spielten afroamerikanische Footballspieler meist auf den athletisch anspruchsvollen Positionen, "die denkenden Positionen in der Mitte waren diejenigen, die wir nicht spielen durften", schrieb Warren Moon in seiner Autobiografie. Er ist der erste afroamerikanische Quarterback in der Hall of Fame des Profifootballs – und ein Vorreiter dessen, was Jackson und Co. heute machen. "Die meisten von uns werden nicht als Passgeber gesehen, sondern als Athleten", sagte der Ex-Profi Michael Vick, der 2001 als erster Afroamerikaner an die erste Stelle des NFL-Drafts gewählt wurde, 2017 zu ESPN.

Für Jackson ist Vick übrigens ein Vorbild. Wie Vick ist er ein enorm agiler Quarterback, der in dieser Saison diverse Rekorde pulverisiert hat und auf dem besten Weg ist, als wertvollster Spieler der Saison ausgezeichnet zu werden. Als Runningback wäre Jackson nach der regulären Saison der fünftbeste der gesamten NFL. Er hat mehr Yards erlaufen als sein bester Läufer im eigenen Team. Dazu wirft er präzise zu seinen Mitspielern und hat sein Team von Sieg zu Sieg geführt. "Du hast das Spiel verändert. Du kannst eine Ära prägen", jubilierte sein Trainer John Harbaugh. Als beste Mannschaft der Vorrunde erwarten viele Experten von den Baltimore Ravens den Sieg beim Super Bowl am 2. Februar in Miami. Dafür müssen die Ravens am Sonntag (2.15 Uhr, Pro7 und DAZN) erst einmal gegen die Tennessee Titans gewinnen, die überraschend den aktuellen Champion New England Patriots in der letzten Runde rauswarfen.

Chiefs gegen Texans: Duell der Star-Quarterbacks Mahomes und Watson

Zu einem Duell zweier dunkelhäutiger Quarterbacks kommt es am Sonntag (20.35 Uhr, Pro7 und DAZN) zwischen Kansas City und den Houston Texans. Dann treffen mit Mahomes und Watson zwei ebenfalls talentierte Quarterbacks aufeinander, die ein Spiel allein entscheiden können. Der Sieger dieser Partie wird vermutlich – sollten die Ravens gewinnen – im Conference Final, also dem Halbfinale, auf Jackson treffen. Zudem spielen die Minnesota Vikings bei den San Francisco 49ers (Samstag, 22.35 Uhr) und die Seahawks bei den Green Bay Packers (Montag, 0.40 Uhr).

Es sind also die afroamerikanischen Quarterbacks, die diesen Play-offs der NFL ihren Stempel aufdrücken könnten – und die rassistischen Klischees in sich zusammenfallen lassen können. Über 50 Jahre, nachdem mit Marlin Briscoe für die Denver Broncos der erste dunkelhäutige Quarterback auflief, über 30 Jahre nach dem ersten Super-Bowl-Sieg eines afroamerikanischen Quarterbacks (Doug Williams mit den Washington Redskins).

