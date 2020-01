NFL: Tennessee Titans schmeißen auch Baltimore Ravens raus - San Francisco 49ers besiegen Vikings

Sie haben es schon wieder getan! Die Tennessee Titans haben in der nordamerikanischen American-Football-Liga NFL den nächsten Favoriten aus dem Wettbewerb geworfen. Nach dem Überraschungssieg in der Wild-Card-Runde gegen den amtierenden Super-Bowl-Sieger New England Patriots mit Superstar Tom Brady hat das Team um Quarterback Ryan Tannehill in der Nacht zum Sonntag auch die Baltimore Ravens aus dem Wettbewerb geworfen und ist ins Halbfinale eingezogen. In Baltimore gewannen die Titans deutlich mit 28:12.